Reggina-Ragusa, i convocati di Trocini: non solo Montalto e Ferraro, è out anche Barillà

Dopo la nefasta serata contro la Gelbison, a cui è seguito il pari di Torre Annunziata, la Reggina torna al Granillo. Domani, infatti, arriva il Ragusa. Mister Trocini, già traballante in panchina, sarà in piena emergenza. Davanti, infatti, mancheranno sia Ferraro che Montalto, entrambi squalificati. L’allenatore è senza centravanti over e per questo ha convocato nuovamente Pellicanò, oltreché Rizzo. Schiererà uno di loro, oppure adatterà Ragusa o un esterno. L’altra assenza importante, dell’ultim’ora, è di Barillà: il capitano è assente in quanto si è riacutizzato il dolore al polso operato.

