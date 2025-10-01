Reggina-Ragusa, attiva la prevendita: info e prezzi

La Reggina comunica che è attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara contro il Ragusa, in programma domenica 5 ottobre alle ore 15 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie D girone I.
Prezzi biglietti
- CURVA SUD € 10 + diritti di prevendita Vivaticket
- TRIBUNA LATERALE € 20 + diritti di prevendita Vivaticket
- TRIBUNA LATERALE UNDER 14 € 13,50 + diritti di prevendita Vivaticket
- TRIBUNA CENTRALE € 30 + diritti di prevendita Vivaticket
- VIP € 40 + diritti di prevendita Vivaticket
Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line. I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale, corso Garibaldi 505 nei seguenti orari:
- dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.
- Domenica mattina dalle ore 11 alle 13
Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).
SETTORE OSPITI
Biglietto unico € 10 + diritti di prevendita Vivaticket