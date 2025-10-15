Reggina, non si placa la rabbia degli ultrà: vogliono prendere una decisione dopo la sconfitta nel derby. L’annuncio

“Sabato 18 ottobre si chiama a raccolta tutta la tifoseria per discutere insieme come affrontare il proseguo del campionato dopo la scottante sconfitta nel derby. Appuntamento alle ore 18.30 in Via Paolo Suraci parchetto”. E’ quanto si legge in una nota dei Diffidati Liberi. Agli ultrà della Reggina non è andata ancora giù la sconfitta nel derby. Dalla contestazione in estate, poi in parte calmierata, a quella pesantissima contro la Gelbison, fino alla rivolta (social, anche perché a Messina non c’erano tifosi) dopo la sconfitta al San Filippo. Ora il tifo organizzato amaranto vuole capire come proseguire la stagione. C’è chi propone la contestazione, chi addirittura di disertare lo stadio.