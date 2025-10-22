Reggina-Nocerina, protesta degli ultrà! La Curva Sud è vuota: “vi meritate questo”

Una decisione durissima, e coraggiosa, che non ha molti precedenti – perlomeno recenti – nella storia del tifo organizzato amaranto. Gli ultrà della Reggina, infatti, hanno praticamente deciso di disertare il settore nel corso del match di Coppa Italia Serie D contro la Nocerina. La Curva Sud è vuota, con pochissimi intimi e uno striscione a campeggiare al centro: “vi meritate questo”. Una vera e propria protesta “silenziosa” – anche perché al momento non si registrano a cori – indirettamente rivolta sia alla proprietà che alla squadra, che non potrà giocare con consueto supporto dei tifosi.