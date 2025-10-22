Reggina-Nocerina, paura fuori dal “Granillo”: fumogeni e bombe tra le case da parte dei tifosi ospiti | VIDEO

Attimi di paura e tensione questa sera, fuori dallo stadio “Granillo”, in concomitanza del match di Coppa Italia Serie D tra Reggina e Nocerina. I tifosi ospiti, prima di fare ingresso allo stadio, hanno lanciato bombe carta e fatto esplodere fumogeni, proprio dietro l’impianto, in mezzo alle case, creando scompiglio nel quartiere. I circa 300 ultrà campani hanno poi indirizzato cori contro gli ultrà amaranto, gemellati con la Salernitana, su cui c’è rivalità con la Nocerina. Lo stesso caos è poi stato ripetuto sugli spalti, con bombe carta e fumogeni che hanno costretto l’arbitro a sospendere la sfida per qualche minuto.