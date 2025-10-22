Reggina-Nocerina, i convocati amaranto per il match di Coppa Italia: assenti in 6

Prima ufficiale in panchina per il nuovo allenatore della Reggina Alfio Torrisi, che questa sera esordirà al Granillo – a poco più di 24 ore dall’ufficialità del club – contro la Nocerina per il match di Coppa Italia Serie D. I convocati, così come diramato dalla società, sono stati però diramati da Danilo Polito, che ha preso le redini della squadra dall’esonero di Trocini all’avvento del neo tecnico.
Nell’elenco non figurano in sei: quattro indisponibili e due squalificati. Ecco la lista:
- Portieri: Boschi, Druetto,
- Difensori: Adejo, Blondett, Gatto, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta
- Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria, Zenuni
- Attaccanti: Chirico, Di Grazia, Edera, Grillo, Montalto, Palumbo, Rizzo
Indisponibili: Ferraro, Lagonigro, Pellicanò, Ragusa
Squalificati: Distratto, Fomete