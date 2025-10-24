Reggina, l’emozionante saluto di Trocini alla città: “certe città lasciano un segno che non va più via…”

L’ex allenatore amaranto Bruno Trocini si è affidato ai social per salutare la Reggina e la piazza di Reggio Calabria, a qualche giorno dall’esonero. “Grazie Reggio Calabria. Grazie alla società, ai giocatori, ai collaboratori e a tutte le persone che in questi anni hanno condiviso con me passione, lavoro e sacrificio. Mi avete accolto con affetto sincero, mi avete fatto sentire a casa, e per questo vi porterò sempre nel cuore. Perché certe città e certe persone ti lasciano un segno che non va più via“ ha scritto.