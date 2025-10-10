Reggina, intervento per Ragusa: le notizie fornite dal club

Avevamo già dato notizia, ieri, dell’operazione a cui si è sottoposto Antonino Ragusa dopo l’infortunio alla clavicola rimediato nei primi minuti del match tra Reggina e Ragusa di domenica scorsa. A fargli visita, nella giornata di ieri, Barillà, Laaribi e Grillo. Oggi arriva l’ufficialità e la conferma del club: “AS Reggina 1914 comunica che il calciatore Antonino Ragusa è stato sottoposto a intervento chirurgico per la riduzione della frattura scomposta della clavicola destra, rimediata durante la gara con il Ragusa”.

“L’operazione è stata eseguita presso il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria dai dottori Gianluca Melito e Giuseppe Meliadò, alla presenza del dottor Pasquale Favasuli medico sociale del club. L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà nei prossimi giorni il percorso di recupero e riabilitazione previsto dallo staff sanitario amaranto”.