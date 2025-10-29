Reggina-Igea Virtus, info sulla prevendita: il club lancia due promo speciali | INFO e PREZZI

“AS Reggina 1914 comunica che dalle ore 16 del 30 ottobre, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Nuova Igea Virtus, in programma domenica 2 novembre alle ore 15 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie D girone I”. Così, in una nota, il club amaranto annuncia l’apertura della prevendita per domani alle ore 16. Dopo la vittoria, comunque sofferta, a San Cataldo, il club ha intenzione di riavvicinare i propri tifosi, sempre più sfiduciati verso la proprietà e in aperta contestazione con la stessa.

Per questo, in occasione della sfida di domenica, il club ha previsto due iniziative, una è il “Porta un amico” e l’altra è legata a scontistica sui non abbonati:

– PROMO “PORTA UN AMICO”

Tutti gli abbonati avranno la possibilità di portare al Granillo un amico acquistando un biglietto a prezzo ridotto nel proprio settore di riferimento:

CURVA SUD € 5 + diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA LATERALE € 10 + diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA CENTRALE € 15 + diritti di prevendita Vivaticket

VIP € 20 + diritti di prevendita Vivaticket

– I non abbonati, potranno acquistare il tagliando d’ingresso ad un prezzo ridotto.

Prezzi

Questi i prezzi dei biglietti:

CURVA SUD € 8,50 + diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA LATERALE € 18 + diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA CENTRALE € 27 + diritti di prevendita Vivaticket

VIP € 36 + diritti di prevendita Vivaticket

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line.

I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale, corso Garibaldi 505 nei seguenti orari :

dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.

Sabato 1 novembre chiuso, domenica 2 novembre dalle ore 9 alle 13.30

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

SETTORE OSPITI (600 tagliandi disponibili). Biglietto unico € 8,50 + diritti di prevendita Vivaticket. Non sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio il giorno della gara.