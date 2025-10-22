Reggina, Gabriele Martino la tocca piano. Durissima frecciata alla società: “altro che Trocini, il guaio è molto più grave e vi dico qual è”

Reggina sempre più sola. Anche gli ultrà hanno abbandonato la proprietà. Anche gli addetti ai lavori più “morbidi”. Nessuno vuole più Ballarino alla guida, a prescindere da come andrà quest’anno. Il patron è scappato alla fine del primo tempo del match contro il Lamezia, evitandosi la dura contestazione del tifo organizzato fuori dal Granillo. Intanto, continuano ad arrivare frecciate durissime all’indirizzo suo, della proprietà e dei dirigenti.

Questa volta, da Gabriele Martino, che non manca mai di dire la sua in modo anche abbastanza tagliente. Nel corso di una puntata di “Fair Play & Football, l’ex dirigente amaranto ha affermato: “io da reggino, e da chi ha avuto l’onore e l’onere di lavorare per la Reggina per 30 anni, mi auguro che si possa recuperare questa situazione. Spero anche che il club non pensi di avere risolto tutti i problemi della Reggina avendo esonerato l’allenatore, che pure rappresentava – e l’ho detto in tempi non sospetti – uno dei problemi. A mio avviso il guaio è molto più grave: il problema è istituzionale. Ci voglio altre idee, e forse altre persone…“ ha detto.