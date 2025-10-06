Reggina, esami diagnostici per Ragusa e Barillà: svelata l’entità degli infortuni

“AS Reggina 1914 comunica che, nella mattinata odierna, i calciatori Antonino Barillà e Antonino Ragusa sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici per valutare l’entità dei rispettivi infortuni. Gli esami hanno evidenziato, per il capitano Barillà, una microfrattura del radio al polso sinistro, conseguente a un trauma riportato in allenamento. Per Ragusa, invece, è stata riscontrata una frattura scomposta della clavicola destra. I tempi di recupero saranno definiti nei prossimi giorni”.

Così in una nota la Reggina informa circa gli infortuni a Barillà e Ragusa, il primo assente ieri (non convocato) e il secondo costretto al cambio dopo 8 minuti. Da definire i tempi di recupero.