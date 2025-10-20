Reggina: Bruno Trocini non è più l’allenatore, ma niente dimissioni. La decisione

“AS Reggina 1914 comunica di aver sollevato Bruno Trocini dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club lo ringrazia per la professionalità dimostrata durante la sua permanenza e porge al contempo i suoi ringraziamenti all’allenatore in seconda Maximiliano Ginobili. La squadra viene momentaneamente affidata al tecnico reggino Danilo Polito”. Così, in una nota, la Reggina ha comunicato la decisione sul tecnico, esonerato dopo l’ennesima umiliazione di ieri, ovvero la sconfitta in casa contro la Vigor Lamezia.

Subito dopo il fischio finale, hanno iniziato a circolare voci di possibili dimissioni dell’allenatore, forse fatte girare appositamente per “spingere” il tecnico ad andar via, evitando al club di continuare a pagarlo. Difatti, così, Trocini avrebbe fatto un favore alla proprietà, fortemente in difficoltà nella ricerca di una nuova figura. Con l’esonero, la società dovrà continuare a pagarlo, trovando altresì un nuovo profilo. E non sarà semplice.