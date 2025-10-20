Reggina, Antoniozzi (FdI) difende Trocini: “paga colpe non sue. Non c’è la società giusta per risalire”

“Mi spiace che Bruno Trocini sia stato esonerato. È un grande allenatore. Paga colpe non sue. La Reggina, che seguo con simpatia, non ha l’assetto societario giusto per tornare dove merita. E a pagare è un allenatore che meriterebbe ben altre categorie”. E’, questo, il contenuto di una breve nota diffusa dal vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. Quest’ultimo difende l’allenatore, esonerato dalla Reggina, ed evidenzia come il problema sia al vertice. Un pensiero abbastanza frequente, e ormai comune un po’ a tutti, in città, seppur con notevole ritardo.