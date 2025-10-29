Recuperati due escursionisti dispersi allo Zomaro

In data odierna, alle ore 11:10 circa, la Sala Operativa del SUEM 118 segnalava la presenza di due persone che avevano perso l’orientamento in località Zomaro, nel territorio del Comune di Cittanova (RC). La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco disponeva pertanto l’invio di due squadre del Comando Provinciale di Reggio Calabria, provenienti dai distaccamenti di Monasterace e Polistena, per avviare le operazioni di ricerca e soccorso.

Considerata la fitta vegetazione dell’area interessata e le difficoltà di individuazione, veniva richiesto il supporto del Reparto Volo di Lamezia Terme. L’elicottero Drago VF 67, giunto in zona, individuava i dispersi grazie al coordinamento con la Sala Operativa e invitava le persone a spostarsi verso un’area priva di vegetazione per consentire una migliore identificazione.

Successivamente, mediante manovra di verricello, l’equipaggio provvedeva al recupero dei due escursionisti, trasportandoli in un luogo sicuro nel territorio comunale di Cittanova. Le persone recuperate risultavano in buone condizioni e dichiaravano di non necessitare di interventi sanitari.