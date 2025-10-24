Ragusa: un viaggio nel passato imperdibile con la mostra “La macchina del tempo” | INFO e DATE

Un viaggio nel passato alla scoperta di testimonianze inedite: questo è ciò che racchiuderà la mostra “La macchina del tempo“, che si terrà a Ragusa, precisamente al Centro Servizi Culturali di Ragusa (in Via Armando Diaz n.56). La mostra si terrà dal 31 ottobre al 30 novembre 2025 e si potranno apprezzare numerose foto scattate a partire dalla seconda metà del 800. L’ingresso è libero e gratuito. L’esposizione è a cura di Amalia Antoci e Emanuele Cavarra. Gli orari in cui sarà possibile accedere alla mostra sono i seguenti:

Lunedì, mercoledì venerdì e domenica dalle 16.30 alle 19.30;

Martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30;

Sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30