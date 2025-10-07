Ragusa, successo per “Eco-narrazioni. Atelier formativi per educare all’affettività e alle relazioni”

Si conclude il percorso formativo “Eco-narrazioni. Atelier formativi per educare all’affettività e alle relazioni”, rivolto a educatrici ed educatori dei servizi per l’infanzia (0–3 anni), a docenti della scuola dell’infanzia e a insegnanti della scuola primaria dell’Ambito Territoriale di Ragusa. Educare all’affettività e alle relazioni significa offrire ai bambini la possibilità di crescere in contesti capaci di valorizzare l’incontro, l’ascolto e la cura reciproca. Il percorso formativo, avviato a giugno, ha intrecciato riflessioni pedagogiche e pratiche narrative, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per il lavoro quotidiano.

L’iniziativa nasce da un Accordo di Collaborazione che coinvolge il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania, l’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa, le scuole Polo per la formazione di Ragusa e di Modica, con il sostegno degli Assessorati alla Pubblica Istruzione dei Comuni di Ragusa e Modica. Il progetto si configura infatti come un’azione di Terza Missione universitaria, con cui il Dipartimento di Scienze della Formazione consolida il proprio impegno a favore del sistema integrato 0–6, rafforzando il dialogo tra ricerca accademica, scuole e comunità locali.

La lezione-concerto finale, dal titolo “L’infanzia tra musica e racconto”, si terrà al Centro Commerciale Culturale (via G. Matteotti, 61) il 10 ottobre alle ore 16:00, e sarà arricchita dalla presenza di due ospiti d’eccezione:

il prof. Leonardo Acone, pianista e docente presso l’Università “L’Orientale” di Napoli, che guiderà i partecipanti in un percorso sonoro capace di intrecciare emozioni e narrazione;

la prof.ssa Laura Marchetti (Università Mediterranea di Reggio Calabria), già protagonista della scorsa edizione, che aveva entusiasmato i presenti con la sua capacità di coniugare riflessioni pedagogiche e suggestioni narrative. Anche quest'anno proporrà un'esperienza intensa e coinvolgente.