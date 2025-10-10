Ragusa, sospensione temporanea di raccolta per specifici rifiuti | INFO

L’Amministrazione comunale di Ragusa informa la cittadinanza che, a causa di temporanei problemi legati al reperimento degli impianti di recupero e trattamento finale, è momentaneamente sospeso il conferimento di alcune tipologie di rifiuti presso il Centro Comunale di Raccolta situato nella zona artigianale, nei pressi di via Paestum. Le categorie di materiali interessate dalla sospensione sono le seguenti:

Plastica dura

Materassi e divani

Pneumatici

Legno

Toner

Farmaci scaduti

Pile esauste

Contenitori etichettati “T” e/o “F”

Vernici

Inerti

Indumenti e vestiti usati

Per quanto concerne in particolare gli indumenti usati, la sospensione è dovuta a una criticità di carattere regionale, legata alla temporanea indisponibilità degli impianti di recupero dedicati. L’Amministrazione comunale e il Settore Ambiente stanno lavorando con grande impegno, affrontando importanti sforzi di natura organizzativa ed economica, al fine di garantire la continuità dei servizi e ripristinare nel più breve tempo possibile la piena operatività del Centro Comunale di Raccolta.

In attesa della completa risoluzione del problema, si invitano i cittadini a destinare gli indumenti ancora in buone condizioni e di decoro ai centri di volontariato che li raccolgono per assistere le persone in difficoltà. Un piccolo gesto che può trasformare un momento di disagio in un’occasione di solidarietà e sostegno verso chi ne ha più bisogno.

Il servizio tornerà pienamente operativo nel giro di pochi giorni. Si precisa inoltre che la comunicazione relativa alla sospensione è già stata diffusa tramite i canali ufficiali dell’app “Ragusa Raccolta”. Tuttavia, al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza dell’informazione, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno rispondere anche alle richieste di chiarimento provenienti dalle testate giornalistiche locali. L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione, la comprensione e il senso civico che, siamo sicuri, sapranno dimostrare.