Ragusa, mistero Ryanair-Aeroporto Comiso. Il Sindaco Cassì: “rapporto saltato poco prima della firma, vogliamo delle risposte”

“Perché Ryanair ha deciso dall’oggi al domani di lasciare l’aeroporto di Comiso? In Provincia, nel corso di una call diretta con i rappresentanti dell’azienda, siamo partiti da questo aspetto per capire come riallacciare i rapporti. A sentire loro bisogna tornare all’accordo commerciale del 2023 con Sac, saltato poco prima delle firme per cause mai accertate e sulle quali ci sono versioni differenti per non dire opposte. Ryanair, che ha deciso di non partecipare ai bandi per nuove rotte su Comiso, si dice interessata a tornare, ma sulla base delle condizioni già negoziate e poi saltate nel 2023.” A dirlo è il Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì tramite una nota stampa.

“Cosa prevedeva quel piano? Perché non è possibile leggerlo? Perché solo Comiso ha subito le conseguenze della rottura? Insieme a tutte le altre iniziative a cui lavoriamo in Provincia per nuove rotte, per ulteriori linee di continua territoriale e alle strategie di privatizzazione dello scalo, andremo a fondo anche su questa vicenda per capire come e se è possibile sanare la ferita con Ryanair” conclude.