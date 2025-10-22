Ragusa, mistero Ryanair-Aeroporto Comiso. Il Sindaco Cassì: “rapporto saltato poco prima della firma, vogliamo delle risposte”

A dirlo è il Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì che tramite una nota stampa ha parlato della situazione che sta vivendo l'aeroporto di Comiso

aeroporto di comiso

“Perché Ryanair ha deciso dall’oggi al domani di lasciare l’aeroporto di Comiso? In Provincia, nel corso di una call diretta con i rappresentanti dell’azienda, siamo partiti da questo aspetto per capire come riallacciare i rapporti. A sentire loro bisogna tornare all’accordo commerciale del 2023 con Sac, saltato poco prima delle firme per cause mai accertate e sulle quali ci sono versioni differenti per non dire opposte. Ryanair, che ha deciso di non partecipare ai bandi per nuove rotte su Comiso, si dice interessata a tornare, ma sulla base delle condizioni già negoziate e poi saltate nel 2023.” A dirlo è il Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì tramite una nota stampa.

“Cosa prevedeva quel piano? Perché non è possibile leggerlo? Perché solo Comiso ha subito le conseguenze della rottura? Insieme a tutte le altre iniziative a cui lavoriamo in Provincia per nuove rotte, per ulteriori linee di continua territoriale e alle strategie di privatizzazione dello scalo, andremo a fondo anche su questa vicenda per capire come e se è possibile sanare la ferita con Ryanair” conclude.

Ultimi approfondimenti di Ragusa