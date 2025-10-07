Ragusa festeggia la 30ª edizione del “Festival Internazionale degli Artisti di Strada” | INFO e DATE

Ibla Buskers, il Festival Internazionale degli Artisti di Strada, festeggia la sua 30ª edizione, in programma dal 9 al 12 ottobre a Ragusa. La manifestazione si apre con l’anteprima di giovedì 9 ottobre nel cuore di Ragusa Ibla, con il ritorno a Piazza Pola (ma anche in altre piazze) luogo simbolo della prima edizione del 1995.

L’Associazione Edrisi, ideatrice del festival, ha preparato un programma ricco che unisce passato e futuro. La serata di anteprima sarà un viaggio tra arte circense, acrobazie, suoni e poesia visiva. Il pubblico potrà ammirare, tra gli altri, il clown autodidatta Torpeza Ritmika e l’energia contagiosa del Duo Bau in Piazza G.B. Odierna. Imperdibile in Piazza Pola sarà il sorprendente “Teatrino Patafisico Viaggiante” di Nicolò Toschi, un cinemusicpuppet show all’interno di un furgone d’epoca. Le vie di Ibla saranno animate dalla John Birks Orchestra (JBO), una marching band esplosiva.

Il festival, che dal 10 al 12 ottobre si sposterà a Ragusa Superiore per portare nuova linfa alla città, si concluderà domenica 12 ottobre con il Gran Galà dei Saluti sul sagrato di San Giovanni. L’evento include anche la mostra “30 anni di Ibla Buskers” presso il Palazzo Comunale e spazi dedicati a bambini e artigianato. Ibla Buskers è realizzata con il sostegno del Comune di Ragusa e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e da sponsor privati quali Super Conveniente, Yblon, Andrea Licitra, Duferco Energia, Camiolo, Prima Classe, Elerent e Baps.