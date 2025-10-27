Ragusa, entra in vigore l’orario invernale per il Castello di Donnafugata | INFO

Da martedì 28 ottobre il castello di Donnafugata osserverà l’orario invernale stando a quanto comunicato dal Comune di Ragusa. I giorni di apertura saranno dal martedì alla domenica, mentre il lunedì sarà osservato il giorno di chiusura settimanale per il castello. Di seguito vi riportiamo i seguenti orari:

, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; orario pomeridiano, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 (ultimo orario di chiusura cassa). I visitatori avranno la possibilità di completare la visita entro e non oltre le ore 16:45.