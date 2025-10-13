Ragusa Città Europea dello Sport 2027: un nuovo titolo che celebra energia, cultura e identità

“Con comunicazione ufficiale dalla sede ACES di Bruxelles – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – abbiamo ricevuto il positivo esito della Commissione di valutazione, che ha avuto modo prima di apprezzare il dossier di candidatura che il nostro Assessorato allo Sport ha prodotto con il supporto di tantissime realtà sportive ragusane e di cittadini, poi di ammirare la qualità dei nostri impianti e dei nostri servizi nel corso della recente visita di analisi. Il 2027, anno importante per Ragusa in quanto centenario della nomina a capoluogo di provincia e venticinquesimo del riconoscimento Unesco, ci vedrà quindi protagonisti anche nello sport.”

“Una festa che intreccerà vari ambiti: sport è infatti benessere, socialità, inclusione, cultura, economia, turismo, solo per fare alcuni esempi, ed è per questo che lavoriamo e lavoreremo affinché tutti si sentano protagonisti. Essere tra le 4 città italiane che nel 2027 si fregeranno del titolo di Città Europea dello Sport assieme a Bergamo, Erice e Ferrara – prosegue l’assessore allo Sport, Simone Digrandi – è un vanto, ma è innanzitutto una responsabilità. Questo traguardo testimonia infatti la qualità del progetto che questa Amministrazione ha per l’ambito sportivo e per l’intera città, e conferma come Ragusa sia riconosciuta ovunque e ormai unanimemente apprezzata.”

“Desidero ancora una volta, e a maggior ragione oggi, citare e ringraziare gli uffici comunali, tutte le realtà sportive ragusane e i cittadini che hanno contribuito a questo riconoscimento: saranno loro gli attori principali di un cammino cominciato mesi fa, che ci condurrà fino al 2027 ma che ha orizzonti e avrà ricadute ancora più ampie e ambiziose. A tutti noi il miglior augurio di buon lavoro!”