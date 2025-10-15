Rafforzamento delle misure di sicurezza a Palermo, Sbardella (FdI): “frutto di un costante e proficuo dialogo”

“L’impegno per il rafforzamento delle forze dell’ordine e per una maggiore sicurezza a Palermo, assunto dal governo Meloni e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è stato mantenuto. Questo importante risultato è il frutto di un dialogo costante e diretto che abbiamo portato avanti con il ministro, affinché Palermo potesse contare su un’attenzione concreta da parte dello Stato. È un segnale chiaro: a Palermo e in Sicilia non c’è spazio per la criminalità organizzata, né possono esistere zone franche sottratte al controllo della legalità”, dichiara il commissario regionale di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella.

“L’istituzione delle zone rosse, il potenziamento delle forze dell’ordine, l’installazione di nuove telecamere e il raddoppio dell’assunzione dei vigili urbani permetteranno di evitare nuovi episodi tragici, come quello che ha portato alla morte del giovanissimo Paolo Taormina, e restituiranno ai cittadini perbene il diritto di vivere e passeggiare serenamente nel cuore della città. È una risposta concreta e determinata: lo Stato è presente e non arretrerà di un passo nella difesa della sicurezza e della legalità a Palermo.”