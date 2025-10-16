Raccontare cultura, storia ed eccellenze del territorio: tutta Italia a Reggio Calabria per l’assemblea di IgersItalia | INFO

La Città Metropolitana di Reggio Calabria e IgersItalia organizzano la cerimonia inaugurale della XIII Assemblea Nazionale di IgersItalia, in programma venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 17:00 presso Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana. L’evento, organizzato con il supporto delle community locali Igers Reggio Calabria e Igers Calabria, riunirà delegazioni da tutta Italia per raccontare, attraverso il digital storytelling, la cultura, la storia e le eccellenze del territorio reggino. Interverranno le autorità istituzionali e i rappresentanti nazionali di IgersItalia.