Raccolta firme a Ragusa per la proposta di legge a tutela per le Forze Armate e di Polizia

Il Comune di Ragusa informa la cittadinanza che è possibile firmare per la proposta di legge di iniziativa popolare intitolata “Disposizioni per il superamento dell’Atto Dovuto e per la tutela del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate nell’esercizio delle proprie funzioni”. L’obiettivo della proposta di legge è quello di garantire maggiori tutele concrete e chiare agli uomini e alle donne che quotidianamente rischiano per la sicurezza della collettività.

I moduli per la raccolta firme sono a disposizione dei cittadini presso la Segreteria Generale del Comune, in Corso Italia n. 72, secondo piano. Coloro i quali intendessero firmare possono farlo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. È necessario presentarsi con un documento di riconoscimento valido. Inoltre, è possibile firmare online, tramite SPID o CIE, collegandosi al seguente link: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5000003. Si può firmare fino a sabato 28 febbraio 2026