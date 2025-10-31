Questione morale in Puglia, Lobuono: “punto di maggiore opacità del centrosinistra”. Decaro: “contrastare il voto di scambio”

“La questione morale è il punto di maggiore opacità del ventennio del centrosinistra alla Regione. La buona amministrazione deve supervisionare ogni passaggio, anche difficile, quando si gestiscono i soldi pubblici lo sono ancora di più”. E’ quanto ha detto il candidato presidente della Regione Puglia per il centrodestra, Gigi Lobuono, nel confronto a quattro organizzato da “La Gazzetta del Mezzogiorno”. “Stiamo assistendo ad una commistione strana – ha detto Lobuono– politici non eletti che diventano tecnici e tecnici che diventano politici. “Non so se sia funzionale alla trasparenza della Regione Puglia. Chi non viene eletto viene parcheggiato nelle agenzie della Regione create apposta per pagare gli stipendi a presidenti, consigli di amministrazioni. Non è normale spendere soldi pubblici quando potremmo usarli per fare altro”, ha proseguito Lobuono.

Decaro: “in Puglia c’è una questione morale”

“C’è una questione morale nella nostra regione, c’è una questione morale nel nostro Paese”. E’ quanto ha detto Antonio Decaro, candidato governatore della Puglia per il centrosinistra, rispondendo a una domanda nel confronto tra i quattro aspiranti presidenti organizzato da La Gazzetta del Mezzogiorno. “Da sindaco di Bari ho fatto delle scelte, ho scelto persone che venivano dalle professioni e c’erano presidenti di aziende con i quali mi do del lei, nemmeno del tu. Il mio impegno – ha proseguito – è contrastare il voto di scambio perché ruba la democrazia. Ho fatto tante denunce e ho accompagnato persone a denunciare. Istituirò un nucleo ispettivo di esperti che possano inserirsi nei gangli dell’amministrazione. Penso soprattutto alla sanità, lì è più facile che con la frammentazione della spesa ci siano fenomeni corruttivi”.