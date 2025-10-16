Psr, Arcea liquida oltre 23 milioni di euro agli agricoltori calabresi

L’assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria informa che Arcea liquida oltre 23 milioni di euro agli agricoltori calabresi. Di fatto, il decreto di pagamento Psr n. 0182 ammonta esattamente alla somma di 13.353.023,59 euro, spalmata tra le seguenti misure: 477.006,09 euro – misura 16 (Cooperazione); 5.781.508,96 euro – misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale Leader); 85.500 – misura 2 (Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole); 358.304,11 euro – misura 3 (Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari); 5.088.479,9 euro – misura 4 ( Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari); 419.400,00 euro – misura 6 (Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese); 531.734,72 euro – misura 7 (Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali); 611.089,81 euro – misura 8 (Sviluppo delle aree forestali).

Ulteriori 10 milioni di euro, esattamente 10.267.779,12, sono stati erogati in questa settimana con decreti Psp 2023/2027 n. 22 (862.021,56 euro) e n. 23 (900.089,26 euro) riguardanti gli interventi Sra 01-13-14-29 e 30 (saldo 2024 – integrato, effluenti, razze autoctone, biologico e benessere); con decreti Psr 2014/2022 n. 183 (8.040.190,92 euro), comprendente misure strutturali 1-2-3-4 (fondi euri)-6-7-8-16 e 19 e misure a superficie 8 e 13 annualità 2024, e n. 184 (465.477,38 euro ) saldo misura 13 annualità 2024. In totale sono stati liquidati 23.620.802,71 euro.