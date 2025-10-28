Progetto Recapp Calabria, De Biase elogia Princi: “sempre attente alla formazione delle nuove generazioni”

“Nelle vesti di Coordinatore di Forza Italia Lamezia, non posso che apprezzare ancora una volta la dinamicità dell’eurodeputata Giusi Princi, sempre attiva in Europa lo testimoniano le sue molteplici proposte. Non ultimo il progetto Recapp Calabria, dove sono coinvolti 140 Istituti calabresi di primo e secondo grado, selezionati da Invalsi e Università Bocconi sulla base dei risultati dei test Invalsi dell’ultimo anno disponibili. Il progetto prevede 200 ore di potenziamento in italiano e matematica”, è quanto afferma Salvatore De Biase.

“Si tratta per come emerge dalla proposta della deputata europea di Forza Italia, Giusi Princi, di un percorso concreto per ridurre e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e per compensare gli svantaggi culturali, economici e sociali favorendo un effettivo riequilibrio territoriale. Il recupero, il potenziamento e l’innalzamento delle competenze degli studenti saranno curati attraverso interventi formativi assicurati dai docenti di italiano e matematica delle classi selezionate. Parallelamente, sarà attuata un’azione di “formazione dei formatori” a cura delle Università calabresi. In particolare, la formazione dei docenti verterà su aspetti pedagogici didattici e metodologici disciplinari per favorire la costruzione di percorsi condivisi e l’eventuale rivisitazione del metodo didattico”, conclude De Biase.