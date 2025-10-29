Primo ko per la Dierre, Inguaggiato: “ci siamo fatti sopraffare, ma la pausa arriva al momento giusto”

Prima sconfitta in campionato per la Dierre Basketball, che a Torrenova ha incassato la prima sconfitta stagionale in una partita che ha lasciato l’amaro in bocca al coach Francesco Inguaggiato. “Ah, prima sconfitta stagionale di questo corso – esordisce l’allenatore – Partiamo dalla gara: è stata una sfida brutta perché si può perdere, ma non si è perso giocando“. La delusione del tecnico è palpabile nell’analisi della prestazione. “Abbiamo giocato molto al di sotto delle nostre possibilità, ci siamo fatti sopraffare dalla loro aggressività. Loro sono una buona squadra, nulla, complimenti a loro, hanno meritato di vincere. Ma perdere ci sta, è normale che prima o poi una squadra deve perdere. Però la mia squadra mi piace quando perde giocando al meglio delle loro possibilità, o almeno dimostrando le loro capacità, e noi questo sabato non lo abbiamo fatto“.

Proprio nel momento difficile, arriva una pausa di due settimane che Inguaggiato vede come un’opportunità cruciale. “La pausa non poteva capitare in una situazione migliore – ammette – Sono contento che domenica ci riposiamo per recuperare le energie fisiche e mentali che ci servono per cambiare rotta“.

L’obiettivo è chiaro: “voglio che torniamo a giocare la nostra pallacanestro, come abbiamo fatto per la buona parte del precampionato e per l’inizio del campionato. Già col Trapani si era visto: avevamo vinto, però non avevamo giocato per come potevamo, e infatti gli alti e bassi si erano già visti lì. La partita di Torrenova è stata una fotocopia. Queste due settimane, dal punto di vista fisico, mentale, tattico e tecnico, dobbiamo ritornare a giocare quella pallacanestro che sono venuto qui a far giocare ai miei ragazzi“.

Tra i temi affrontati, anche la sorpresa Svincola Academy: “assolutamente no, non me l’aspettavo – confessa Inguaggiato – So che possono fare buone cose i giovani, però non mi aspettavo questo inizio così spumeggiante. Sono curioso di vederli all’opera, ancora non ho avuto modo di vederli giocare“.