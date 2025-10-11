Prima sconfitta stagionale per la NOVA Basket: la Virtus Trapani vince 67-57

La NOVA Basket esce sconfitta 67-57 dal campo della Virtus Trapani, al termine di una partita intensa e combattuta. Un passo falso che non scalfisce il percorso di crescita della squadra di coach Pizzuto-Gentile, protagonista di una prestazione non certo perfetta, ma con spunti positivi. Una sconfitta che non cambia la rotta: la NOVA Basket continua a lavorare con fiducia, consapevole di essere all’inizio di un percorso ambizioso e proiettato alla crescita dei propri giovani.

La sfida, giocata al IV° C.D. Guglielmo Marconi di Trapani, ha visto una partenza brillante dei biancoblù, trascinati da un ispirato Gabriel El Showehy, autore di 10 punti nel primo quarto, che ha permesso alla NOVA di chiudere avanti 8-16. Nel secondo periodo i padroni di casa reagiscono con energia, piazzando un break di 29-12 che ha ribaltato il punteggio sul 37-28 all’intervallo lungo. Nel terzo quarto la NOVA ha provato a ricucire lo strappo con un parziale di 10-1, trascinata da Bittar e dalla leadership di capitan Carlo Stella, ma la Virtus ha mantenuto il vantaggio (54-41 al 30’). Nell’ultimo quarto, nonostante il tentativo di rimonta guidato da Golino (14 punti) e Miletic (10), i trapanesi sono riusciti a gestire il finale con esperienza, chiudendo sul 67-57.

Il tabellino

Virtus Trapani – NOVA Basket 67-57 (8-16, 37-28, 54-41)

Virtus Trapani: Campoya 16, G. Gentile 14, Frisella 11, L. Genovese 10, Vita 9, Nicosia 5, A. Alfonzo 2, F. Genovese 6, Pace 0. Coach: Napoli.

NOVA Basket: El Showehy 10, Akele ne, D. Gentile, Bittar 6, Paez 2, Bosco 0, Stella 7, Golino 14, Miletic 10, Senbergs 2, Carrabotta 0, Llaneza 6. Coach: Pizzuto-Gentile.