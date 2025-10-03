Presentato “Trionda”, il pallone dei Mondiali 2026: perchè ha un buco al centro?

FIFA e Adidas hanno presentato il pallone ufficiale dei Mondiali del 2026 che si disputeranno tra USA, Canada e Messico. Per la prima volta, i Mondiali si disputeranno in tre nazioni, da qui il nome Trionda, che in spagnolo significa “tre onde“. Il pallone presenta i colori rosso, verde e blu in omaggio alle tre nazioni ospitanti. “Non vedo l’ora di vedere questo splendido pallone colpire la rete“, ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino alla presentazione del nuovo pallone. Secondo la Fifa, il pallone vanta diverse importanti innovazioni tecniche. Le sue cuciture extra profonde assicurano una superficie che distribuisce uniformemente la resistenza dell’aria e garantisce una stabilità di volo ottimale.

Inoltre, le icone in rilievo, visibili solo da vicino, migliorano la presa quando si colpisce o si palleggia in condizioni di bagnato o umidità.

Perchè il pallone dei Mondiali 2026 ha un buco al centro?

Ha destato parecchio stupore la foto del pallone dei Mondiali del 2026 che presenta un buco al centro. Il pallone è dotato di un chip con sensore di movimento a 500 Hz che invia dati precisi al sistema di assistenza video dell’arbitro in tempo reale, “migliorando il processo decisionale degli ufficiali di gara“, ha affermato la Fifa. La Coppa del Mondo inizierà l’11 giugno 2026 e la finale si terrà il 19 luglio 2026. Il torneo sarà il primo a includere 48 squadre, anziché 32.