Presentato il libro “Grammatica Emozionale”: un viaggio dentro le parole con il dott. Petralia | FOTO e INTERVISTE

È stato presentato nella serata odierna, venerdì 31 ottobre, il libro “Grammatica Emozionale. Viaggio dentro le parole“, scritto dal Dott. Dino Petralia, già Capo DAP. L’evento è stato promosso in sinergia dall’Associazione AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) – distretto di Reggio Calabria, e BIESSE – Associazione culturale Bene Sociale. Ha dialogato con l’autore il dott. Giuseppe Lombardo, Magistrato Antimafia presso la Procura di Reggio Calabria. L’incontro è stato moderato dalla giornalista Cristina Cortese.

La dott.ssa Bruna Siviglia, Presidente nazionale e fondatrice BIESSE, che ha sottolineato come il “fare rete insieme ad Ani” ha permesso di “offrire alla città un grande momento di cultura“.

L’Avv. Anna Bellantoni, presidente AMI del distretto di Reggio Calabria, si è soffermata su come l’autore abbia permesso di “riscoprire il senso, il significato e la profondità delle parole“.

L’autore Dino Petralia ha spiegato come ci siano: “parole simpatiche, antipatiche, belle, brutte. Io ho voluto fare una selezione delle parole che è anche un atto di riconoscenza verso le parole che sono quelle che ci accompagnano più di tutto e di tutti nella nostra vita“.