Presentato a Roma “Turchese non meno di sette”: fra gli ospiti il Campione del Mondo 2006 Simone Perrotta

Presentato a Roma il libro "Turchese non meno di sette" di Giuseppe Femia. Fra gli ospiti anche l'ex calciatore della Roma e della Nazionale Simone Perrotta

Libro Turchese Simone Perrotta

C’era anche Simone Perrotta, campione del mondo del 2006, alla presentazione del libro del reggino Giuseppe FemiaTurchese non meno di sette“, mercoledì 22 ottobre a Roma. Il libro, pubblicato su Amazon, che sta riscuotendo grande successo. Presenti, Laura Massacra filosofa della scienza – producer rai fiction- Max Nardari regista- Lorenzo Lepore (cantautore) – Giacomo Chirone filosofo – Alessandra Quintieri – Monica Lazzarini – Katia Tenore (psicoterapeuta).

Tutti gli interventi hanno messo in evidenza l’originalità del libro, che oscilla tra l’idea della felicità e la potenza della catarsi. Il lavoro di Femia è incentrato su una serie di metafore azzeccate e sulla forza del dialogo. Un lavoro che arriva dopo il successo di Natalina teneva le fila e che conferma la qualità letteraria di Femia.

