Presentata a Roma “Sandokan”, la serie tv con Can Yaman girata anche in Calabria

Presentata oggi, alla Festa del Cinema di Roma, “Sandokan”, la serie evento internazionale, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Da un’idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Sandokan andrà in onda dal 1° dicembre 2025 su Rai1, e prossimamente su Disney+, e sarà distribuita in tutto il mondo da Fremantle e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group.

Le riprese della serie si sono tenute nel Teatro 7, del polo produttivo di Lux Vide, e tra l’isola di Reunion, il Lazio, la Toscana e la Calabria, dove è stata costruita la colonia inglese di Labuan a Lamezia Terme, con il sostegno della Calabria Film Commisson. In Calabria, anche a Le Castella, (Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone), Laghi La Vota a Gizzeria (Catanzaro), Grotticelle (Ricadi) e Tropea (Vibo Valentia).

A cinquant’anni dalla celebre serie Rai che lo rese un’icona, torna l’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari. Una storia senza tempo che ci conduce in terre esotiche e tempi lontani: nel Borneo della prima metà dell’Ottocento, tra popoli in lotta per la libertà e potenze coloniali spinte da un’avidità cieca e feroce. Nel cast Can Yaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, Madeleine Price, e con John Hannah.

In occasione della presentazione alla Festa del Cinema di Roma, al MAXXI verrà inaugurata una mostra immersiva che condurrà il pubblico nel cuore delle avventure della serie evento. I visitatori potranno ammirare la ricostruzione a grandezza reale del Praho di Sandokan, insieme ai costumi originali, ai props di scena e a uno speciale video di making of che permetteranno di esplorare i suggestivi micromondi tematici della produzione. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 18 al 26 ottobre, con ingresso libero.