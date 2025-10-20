Premio canoro Mia Martini: terzo posto per una giovane di Reggio Calabria | NOME

Il premio Mia Martini, storica competizione canora che celebra il talento emergente della musica italiana, ha visto un’altra grande affermazione quest’anno, con la giovane Bruna Pizzi, diciottenne di Reggio Calabria, che ha conquistato il terzo posto nella categoria Nuove Proposte per l’Europa. Bruna ha catturato l’attenzione della giuria con la sua performance intensa e coinvolgente del brano inedito “Una casa dentro”. Il brano, che parla di introspezione e crescita personale, ha saputo toccare le corde più profonde del pubblico e della giuria, grazie alla potenza e alla sensibilità della voce di Bruna, unita a un testo che esprime emozioni universali di ricerca e di appartenenza.

Il talento di bruna, emerso con prepotenza in questa edizione del Premio Mia Martini, non è passato inosservato e la sua esibizione ha fatto breccia nel cuore degli spettatori e dei professionisti del settore musicale. La giuria, composta da esperti del panorama musicale italiano e internazionale, ha apprezzato non solo la sua voce, ma anche la sua capacità di raccontare attraverso la musica, una dote rara per una giovane artista. “Una casa dentro” è un pezzo che rappresenta perfettamente la visione artistica di Bruna, capace di unire freschezza della gioventù alla maturità emotiva di una cantante che sa come lasciare il segno. Questo riconoscimento, seppur giovane, è solo l’inizio di una promettente carriera per la giovane reggina, che ha già attirato l’attenzione di molti nel panorama musicale.