Precipita da un’impalcatura di quattro metri: morto un operaio nel Catanese | DETTAGLI

Ennesima tragedia sul lavoro in Sicilia: è morto la notta scorsa l’operaio tunisino di 57 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul posto di lavoro accaduto ieri tra Scordia e Militello Val di Catania. L’uomo sarebbe precipitato da un’impalcatura di circa quattro metri da un pavimento sopraelevato che stava impiantando in un magazzino nella zona di Ambelia. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito con un elicottero all‘ospedale Cannizzaro. Aveva fratture multiple e un grave trauma cranico, arrivando in ospedale in coma. E’ stato trasferito nel reparto di rianimazione, ma è deceduto nella notte senza aver ripreso conoscenza. I Carabinieri stanno indagando sull’accaduto.