“Posto 22”, l’emozionante VIDEO del Palermo per celebrare i 125 anni del club. Protagonisti Tony Sperandeo e Roberto Lipari

Una grande ricorrenza, una passione, un popolo, un sogno, una storia, un’unica entità. Palermo è questo, ma non solo questo. E’ molto altro. Quando si parla di calcio, a Palermo, brillano gli occhi. Dei figli, dei padri, dei padri dei padri. Sono giorni caldi, romantici, questi. Domani si festeggia infatti il 125° compleanno del club. Per l’occasione, la società ha organizzato una serie di iniziative belle e interessanti – sparse per la città, e non solo di carattere sportivo, ma anche storico e culturale – che culmineranno nel match di domani contro il Pescara, in cui la squadra indosserà una speciale maglia celebrativa e festeggerà la ricorrenza ben prima del fischio d’inizio.

Tra le iniziative per il compleanno speciale, anche un emozionante filmato che vede protagonisti due palermitani doc, Tony Sperandeo e Roberto Lipari. Uno è il padre, anziano e su un letto d’ospedale, ad osservare lo stadio dalla finestra. L’altro è il figlio che lo va a trovare, e che si fa raccontare fatti del passato. Poi, lo stesso figlio, Lipari, porta a sua volta il figlio allo stadio per raccontargli gli stessi fatti. Nel più classico, insomma, di “padre in figlio”.