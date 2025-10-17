Poste Italiane, momentanea chiusura dell’ufficio postale di Cittanova

L’Amministrazione comunale, in data 14 ottobre 2025, è stata informata dalla direzione territoriale di Poste Italiane della momentanea chiusura dell’ufficio postale di Cittanova per la realizzazione dei lavori previsti dal progetto “Polis”. L’ufficio rimarrà chiuso all’utenza dal 20 ottobre e riprenderà ad operare, come da comunicazione pervenuta, in data 28 novembre. In questo periodo, i servizi postali verranno erogati dall’ufficio postale di Taurianova. L’Amministrazione comunale, che ha preventivamente messo a disposizione locali alternativi per il momentaneo trasferimento dell’ufficio senza però trovare accoglimento da parte di Poste Italiane, ha avanzato richiesta affinché presso l’ufficio di Taurianova venga garantita uno sportello esclusivo per l’utenza cittanovese.

Inoltre, nei giorni dal 3 all’8 novembre p.v., il comune garantirà un servizio navetta dalle 8,00 alle 13,00 per favorire il raggiungimento dell’ufficio postale di Taurianova (una ogni ora con partenza dal Corso Italia in prossimità dell’ufficio postale).