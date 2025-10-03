Poste italiane: lavori nell’ufficio postale di Gioia Tauro

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Sicilia a Gioia Tauro resterà chiuso dal 6 al 18 ottobre per lavori interni. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di via Francesco Tripodi di Marina di Gioia Tauro, aperta durante il periodo dei lavori dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 19,05 e il sabato fino alle 12,35 e dotata di ATM Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. L’ufficio postale di via Sicilia riaprirà il 20 ottobre con i consueti orari.