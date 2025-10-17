Poste italiane: installato a Terranova Sappo Minulio un Atm Postamat di nuova generazione

Poste Italiane ha installato nell’ufficio postale di Terranova Sappo Minulio in pizza XXIV Maggio un nuovo ATM Postamat dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito.

Il sindaco ringrazia Poste Italiane

“A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza di Terranova Sappo Minulio, mi preme ringrazia Poste Italiane per l’attenzione che ha dimostrato verso la nostra comunità e per aver accolto la richiesta dell’installazione di questo nuovo servizio, molto utile non solo ai residenti ma anche ai passanti, agli abitanti dei paesi viciniori, ai visitatori e ai turisti. Poste Italiane ha dimostrato ulteriormente un’attenzione particolare verso i piccoli comuni, grazie anche al progetto Polis, ponendo in essere una serie di iniziative volte a contrastare lo spopolamento e fornire servizi essenziali”, ha detto il primo cittadino, Ettore Tigani.

I nuovi sportelli sono inoltre dotati di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite qr code e, disponibili tutti i giorni della settimana 24 ore su 24, consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

I Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

Il piano di sostituzione degli ATM Postamat conferma la capillarità della presenza di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che l’Azienda riserva alle realtà locali.