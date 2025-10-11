Poste Italiane emette un francobollo per l’azienda orafa G. B. Spadafora di San Giovanni in Fiore

Il francobollo, dedicato alle Eccellenze del Made in Italy, sarà presentato martedì 14 ottobre insieme ad altri sei francobolli celebrativi di imprese italiane

poste italiane
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Poste Italiane comunica che martedì 14 ottobre il ministero delle Imprese e del Made in Italy emetterà un francobollo per la serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, dedicato all’azienda orafa “G. B. Spadafora” di San Giovanni in Fiore (Cs). La cerimonia di presentazione del francobollo si terrà a Roma presso il Mimit. Per l’occasione saranno emessi altri 6 francobolli dedicati alle imprese italiane: Leone La Ferla; Borlenghi impianti, nel bicentenario; Alluminio Agnelli; Thun; Dulcop; Pennelli Cinghiale.

