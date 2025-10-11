Poste Italiane emette un francobollo per l’azienda orafa G. B. Spadafora di San Giovanni in Fiore

Poste Italiane comunica che martedì 14 ottobre il ministero delle Imprese e del Made in Italy emetterà un francobollo per la serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, dedicato all’azienda orafa “G. B. Spadafora” di San Giovanni in Fiore (Cs). La cerimonia di presentazione del francobollo si terrà a Roma presso il Mimit. Per l’occasione saranno emessi altri 6 francobolli dedicati alle imprese italiane: Leone La Ferla; Borlenghi impianti, nel bicentenario; Alluminio Agnelli; Thun; Dulcop; Pennelli Cinghiale.