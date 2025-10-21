Poste italiane, al via i lavori Polis nell’ufficio postale di Mirto

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Manzoni di Mirto sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Nella sede di via Manzoni si potranno richiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti. Per tutto il periodo di chiusura dell’ufficio postale di Mirto, la continuità del servizio sarà garantita presso la sede temporanea installata nel piazzale antistante l’ufficio postale, disponibile da lunedì a venerdì, dalle 8,20 alle 13,45 ed il sabato fino alle 12,45.