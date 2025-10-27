Porto di Augusta, fase di grande trasformazione: incontro di Assiterminal nella sede dell’Authority | DETTAGLI

Massima sinergia tra le aziende che operano nel porto commerciale di Augusta con prospettive di crescita economica, una migliore gestione e ottimizzazione degli spazi, in parte ancora non pienamente rispondenti alle esigenze della movimentazione di merci, l’importanza del network con gli altri porti della Sicilia orientale: sono i punti salienti emersi durante l’incontro, seguito da una visita istituzionale, che si é svolto nell auditorium della sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale (Adsp), promosso da Assiterminal. Il presidente nazionale Tomaso Cognolato e il direttore Alessandro Ferrari sono stati accolti dal presidente Adsp Francesco Di Sarcina e dal segretario generale Adsp Attilio Montalto, accompagnati dall’ad del Terminal contenitori del porto di Augusta Antonio Pandolfo.

“Un piacere accogliere e ascoltare i vertici nazionali di Assiterminal – ha detto Di Sarcina – che hanno espresso soddisfazione per il dinamismo del porto megarese, capace di registrare una costante e significativa crescita e nel quale sono presenti diversi cantieri in corso e progettualità innovative, ad esempio il cold ironing, con l’obiettivo di migliorare spazi e strutture esistenti, che al momento ancora non possono esprimere al massimo le potenzialità dello scalo. Renderemo il porto commerciale di Augusta idoneo agli standard europei e internazionali nell’ambito del network con gli altri porti nostra competenza (Catania, Siracusa e Pozzallo): questo é possibile anche grazie all’ottimo allineamento tra Assiterminal e la nostra governance, che sta facendo un grande sforzo economico e organizzativo”.

Per i vertici di Assiterminal il meeting é stato particolarmente utile e proficuo: “Abbiamo condiviso temi di sviluppo e di visione prospettica col presidente Di Sarcina – sottolinea Cognolato – al quale abbiamo rappresentato i sensi di una reale soddisfazione per aver potuto appurare con i nostri occhi i grandi movimenti work in progress al porto, invitandolo al contempo a vigilare affinché gli operatori terminalisti rispettino i loro impegni e facciano squadra con le altre imprese, al fine di evitare sottoutilizzi di parti di banchina, ma siamo certi che il lavoro in corso va nella direzione giusta”.