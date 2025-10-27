Ponte sullo Stretto, torna a riunirsi la Commissione: l’argomento all’ordine del giorno

In data 31.10.25, alle ore 11:30, si riunirà la Commissione Ponte sullo Stretto per discutere il seguente argomento: “Stazione di Contesse: proposta di un tracciato ferroviario alternativo”. La proposta sarà illustrata: dall’Ing. Crapanzano Salvatore , Presidente Commissione Mobilità e Infrastrutture Sostenibili dell’Ordine degli Ingegneri di Milano e dell’analoga Commissione CROIL (Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia) e dall’Ing. Saccà Giovanni, dirigente delle Ferrovie dello Stato dal 01/08/1998, dirigente della Società Ferservizi Spa del Gruppo FS, dal 2007, collaboratore alla Ricerca presso l’Università degli Studi di Verona in qualità di Expert per le Infrastrutture ed i Trasporti Ferroviari.

Saranno presenti, altresì, i componenti della direzione tecnica della Società dello Stretto: Ing. Giorgio Micolitti, Responsabile Ingegneria Collegamenti Ferroviari, e Ing. Eugenio Fedeli, Responsabile Alta Sorveglianza Progettazione Ferroviaria. In collegamento interverrà anche l’Ing. Giovanni Caminiti, ex dirigente dell’Unità di Progetto sul Ponte sullo Stretto del Comune di Messina, che, all’epoca, ha predisposto la delibera, approvata dal Consiglio Comunale, con la quale è stato chiesto lo spostamento della Stazione da Gazzi a Contesse.