Ponte sullo Stretto, terminato il vertice a Palazzo Chigi. Salvini: “andremo avanti, avvio cantieri a febbraio”

Si è concluso il vertice di governo a Palazzo Chigi sul Ponte sullo Stretto. A breve terrà un punto stampa il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. È terminata dopo circa un’ora e mezza la riunione a palazzo Chigi con Giorgia Meloni, Matteo Salvini e, in videocall, Antonio Tajani sul Ponte sullo Stretto. “Sono tranquillo e determinato“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, uscendo da Palazzo Chigi, al termine del vertice di governo dopo la bocciatura della Corte dei Conti alla delibera Cipess al Ponte sullo Stretto di Messina, aggiungendo che ai primi di dicembre verrà convocato un consiglio dei ministri in cui si risponderà ai rilievi mossi dalla Corte per poi far avviare i lavori tra gennaio e febbraio.

Salvini: “tranquilli, risponderemo a Corte dei Conti punto su punto”

“Attendiamo con estrema tranquillità i rilievi della Corte dei Conti a cui siamo convinti di poter rispondere punto su punto. Mi sarebbe piaciuto partire con i cantieri a novembre“, invece “partiremo a febbraio“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al termine della riunione sul Ponte sullo Stretto a Palazzo Chigi.