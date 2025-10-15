Ponte sullo Stretto, solite accuse e allarmismi dai cavernicoli: a Bruxelles l’ennesima crociata contro lo sviluppo del Sud

“Il progetto del Ponte sullo Stretto è in aperta ripetuta violazione delle normative europee sull’ambiente e di quelle in materia di appalti delle opere pubbliche“. Così l’europarlamentare di Avs Leoluca Orlando durante l’incontro di stamattina a Bruxelles con Jessika Roswall, commissario europeo per l’ambiente. L’incontro che ha visto la partecipazione di europarlamentari Avs, Pd e 5 Stelle è stato preceduto da numerosi confronti, incluso quello con i rappresentanti del Comitato No Ponte. “Ritengo sia necessario rivoluzionare il progetto e annullare l’appalto e il contratto. Abbiamo denunciato il tentativo del governo italiano, con una serie di forzature, dati incompleti e anche non veritieri di evitare di rinunciare al progetto“, ha aggiunto l’europarlamentare.

Nel corso dell’incontro è stata denunciata a carico della procedura la mancanza di fondatezza e anche l’inesistenza di elementi fondamentali richiesti su impatto ambientale dell’opera e dei relativi lavori con ripercussioni sulla sicurezza pubblica, sulla normativa di protezione civile e la salute delle comunità interessate. “Sotto il profilo dell’ambiente, si violano apertamente le prescrizioni della Direttiva europea 2024/1991 sul Ripristino della natura e le tassative prescrizioni a tutela dei siti interessati dichiarati come siti Natura 2000“, ha aggiunto Orlando.

“Ho ricordato che un elemento strutturale fondamentale, cioè il pilone versante calabrese, si colloca a 20 metri da una faglia che il dipartimento protezione civile del governo ha indicato come zona di inedificabilità assoluta. E ciò nonostante il governo italiano nel 2015 aveva stabilito che non è consentita alcuna edificazione se nuova costruzione è a distanza inferiore a 80 metri”. Per Orlando “del tutto inesistente e anche tecnicamente infondato risulta il rilievo militare europeo e Nato erroneamente invocato dal Governo. Inoltre l’Agenzia nazionale anti-corruzione ha ribadito la necessità di procedere a nuova gara e ha persino invitato lo stesso governo a chiedere una valutazione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea in riferimento al rispetto della procedura della direttiva sugli appalti“.