Ponte sullo Stretto, Salvini fa chiarezza: “maggioranza compatta, piena sintonia con Meloni e Tajani. Via cantieri a febbraio anzichè novembre dopo no della Corte dei Conti”

“Attendiamo con estrema tranquillità i rilievi della Corte dei Conti a cui siamo convinti di poter rispondere punto su punto. Mi sarebbe piaciuto partire con i cantieri a novembre“, invece “partiremo a febbraio“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al termine della riunione sul Ponte sullo Stretto a Palazzo Chigi.

Sul Ponte, “la maggioranza è compatta, abbiamo appena finito una riunione con Meloni e Tajani che mi hanno dato mandato di andare avanti sul percorso che vi ho appena illustrato. Ci tengo a dire a siciliani, calabresi e a tutti gli italiani che andiamo avanti, i cantieri partiranno dopo 160 anni. Ci viene chiesto un supplemento di documentazione? Lo facciamo“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al termine della riunione sul Ponte sullo Stretto a Palazzo Chigi.

“Senza nessuno scontro tra poteri dello Stato, daremo tutte le informazioni che ci vengono richieste. Ci sto lavorando da tre anni, ci lavorerò per tre anni e due mesi, poi gli ingegneri mi dicono che con sette anni l’Italia avrà un’opera unica al mondo e quindi va bene così“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al termine della riunione a Palazzo Chigi sul Ponte sullo Stretto. “E’ un secolo che se ne parla, per me il tempo è denaro, ma voglio rispettare tutte le prescrizioni, tutte le riflessioni“, ha aggiunto.