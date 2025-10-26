Ponte sullo Stretto, Salvini: “entro martedì tutte le risposte alla Corte dei Conti”

“Sono al lavoro anche oggi, ho sentito i miei tecnici, per dare entro martedì tutte le risposte che la Corte dei Conti chiede per avere un parere positivo mercoledì”. E’ quanto ha affermato a Napoli il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. “Il fatto che nelle prime 24 ore l’azienda che curerà i lavori abbia avuto 4.000 richieste di lavoro di tecnici, ingegneri, operai, maestranze dice che il Ponte sullo Stretto sarà un grande rilancio per l’Italia“, rimarca Salvini.

“Non voglio neanche pensare che qualcuno per motivi burocratici e cavilli fermi la più grande opera pubblica in lavorazione in Occidente”, conclude Salvini.