Ponte sullo Stretto, Salvini: “Corte dei Conti non ha mai modificato il termine del 7 novembre”

“La Corte dei conti ha deciso di sottoporre la valutazione alla sezione centrale di controllo, si tratta di una scelta che non modifica il termine previsto per la determinazione sulla registrazione fissato per il 7 novembre”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time alla Camera, rispondendo ad una domanda sul Ponte sullo Stretto. “Se avessimo adottato le sue politiche del no, non avremmo l’autostrada del Sole e l’Av ma andremmo a cavallo nel nostro Paese“, ha detto ancora Salvini rivolgendosi al deputato di Avs Angelo Bonelli che aveva posto la domanda.