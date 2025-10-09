Ponte sullo Stretto, Salvini: “conto che i cantieri partano le prossime settimane, più lavoro e un impatto turistico straordinario”

“Cosa significa il Ponte sullo Stretto? Significa un’infrastruttura necessaria perché un treno merci oggi ci mette 3 ore a coprire quei 3 km e da 3 ore passerà a 15 minuti. Significa più lavoro, meno inquinamento, meno code, meno traffico, meno smog, meno costi, perché oggi un traghetto in macchina costa 42 euro e e il biglietto costerà meno di 10 euro“. Lo dice il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini nel punto stampa al TTG Travel Experience a Rimini che ricorda anche con orgoglio che “i calabresi hanno appena votato e il voto dei calabresi è stato eclatante a Reggio Calabria. La Lega è il secondo partito ha preso il 10%“.

Salvini poi aggiunge: “Inoltre turisticamente il Ponte avrà un impatto incredibile. Gli italiani nel mondo vanno a visitare i ponti, vanno a fotografarsi, a fotografare i ponti. Questo sarà il Ponte a campata unica più lungo al mondo e quindi non vedo l’ora – conto nelle prossime settimane, non nei prossimi mesi – che partano i cantieri che poi porteranno in Sicilia, in Calabria tantissime altre opere oltre al Ponte. Penso alla soluzione del problema dell’acqua. Ad esempio, il primo tema che abbiamo affrontato col sindaco di Messina è quello dell’acqua, di portare l’acqua a casa di tutti“.