Ponte sullo Stretto, Salvini: “cantieri al via a novembre”

Salvini ottimista sul via libera della Corte dei Conti: “sarà la più grande opera pubblica in lavorazione in Occidente”

ponte stretto salvini

Mercoledì abbiamo l’appuntamento con la Corte dei Conti per l’ok definitivo alla più grande opera pubblica in lavorazione in Occidente” e “sono fiducioso” sul via libera al Ponte sullo Stretto. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini al Green Building Forum. “Mi rifiuto di pensare che qualcuno possa prendere in considerazione di fermare un piano che porta il nostro Paese a livello dei grandi player mondiali e per questo “conto che mercoledì venga presa liberamente” da parte della Corte dei Conti una decisione positiva. “Il mio obiettivo – ricorda Salvini – è partire a novembre con i cantieri“.

Ultimi approfondimenti di Il Ponte sullo Stretto di Messina