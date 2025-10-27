Ponte sullo Stretto, Salvini: “cantieri al via a novembre”

“Mercoledì abbiamo l’appuntamento con la Corte dei Conti per l’ok definitivo alla più grande opera pubblica in lavorazione in Occidente” e “sono fiducioso” sul via libera al Ponte sullo Stretto. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini al Green Building Forum. “Mi rifiuto di pensare che qualcuno possa prendere in considerazione di fermare un piano che porta il nostro Paese a livello dei grandi player mondiali e per questo “conto che mercoledì venga presa liberamente” da parte della Corte dei Conti una decisione positiva. “Il mio obiettivo – ricorda Salvini – è partire a novembre con i cantieri“.